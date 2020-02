Hoher Sachschaden nach Autobrand in Carport in Bad Liebenzell

Anzeige

Durch einen Autobrand in einem Carport ist in Bad Liebenzell (Kreis Calw) ein hoher Sachschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei fing das Auto am frühen Mittwochmorgen aus noch unbekannter Ursache Feuer und brannte vollständig aus.

Der Carport und ein zweites Auto, das darin geparkt war, wurden ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer vollständig auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Teile der Hausfassade, der Terrasse und einer Brüstung wurden trotzdem in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 200.000 Euro.

dpa/lsw