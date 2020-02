Horb am Neckar – 17-jähriger Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Am Sonntagmittag hat sich in Horb ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 17-jähriger Motorrollerfahrer leicht verletzt wurde.

Der Rollerfahrer war gegen 12 Uhr aus dem Nordring kommend im Kreisverkehr an der Bundesstraße 28 unterwegs, als eine 47-jährige Autofahrerin in den Kreisverkehr einfuhr und ihm dabei die Vorfahrt nahm. Durch den folgenden Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam der 17-Jährige zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4522883 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4522883