Horb am Neckar – 19-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Am Mittwochabend hat sich bei Horb ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 19-jähriger Fiatfahrer schwer verletzt wurde.

Der 19-Jährige war gegen 19:30 Uhr auf der Landesstraße 355 von Haiterbach in Richtung Talheim unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. In der Folge rollte der Wagen einen Abhang hinunter und kollidierte mit einem Baum. Der schwer verletzte Fiatfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Unfallauto wurde durch den Abschleppdienst geborgen. Neben dem Polizeirevier Horb, der Verkehrspolizei Freudenstadt und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Horb-Talheim mit mehreren Kräften und Fahrzeugen im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4545989 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4545989