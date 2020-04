Horb am Neckar – 32-Jähriger greift Polizisten mit erhobenen Fäusten an

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Erheblichen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leistete am Montagabend gegen 22.45 Uhr ein 32-Jähriger in der Neckarstraße. Beamte des Polizeireviers Horb wurden zu einem Hausstreit gerufen, nachdem sich der 32-Jährige sehr aggressiv gegenüber seiner Familie verhielt.

Als der Mann die eintreffenden Beamten erkannte, griff er diese sofort mit erhobenen Fäusten an. In der Folge musste er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich massiv und versuchte einen der Beamten mit einem Kopfstoß zu treffen. Die eingesetzten Polizisten beleidigte er auf das Übelste.

Der alkoholisierte Mann musste die Nacht im Gewahrsam verbringen. Er hatte einen Atemalkohol von über 1,7 Promille. Von den eingesetzten sieben Beamten wurde niemand verletzt.

Dem 32-Jährigen droht nun eine Anzeige.

