Horb am Neckar – 38-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Horb am Neckar (ots) – Am Mittwochnachmittag hat sich in Horb-Dießen ein Unfall ereignet, bei dem eine 38-Jährige leicht verletzt wurde.

Ein 46-jähriger Autofahrer hatte gegen 16:30 Uhr aus Richtung Horb kommend von der Hochbergstraße aus nach links in die Haidenhofstraße abbiegen wollen. Dabei missachtete er den Vorrang eines 50-jährigen, der mit seinem Fahrzeug entgegenkam. Durch den folgenden Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die 38-jährige Beifahrerin im Wagen des 50-Jährigen leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro.

