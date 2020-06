Horb am Neckar – Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Am Dienstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 410 bei Horb am Neckar.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 54-jähriger BMW-Fahrer gegen 15:30 Uhr auf der Landesstraße unterwegs, als er am Ortseingang Neckarhausen im Baustellenbereich mehrere Warnbaken umfuhr und anschließend die Unfallstelle verließ, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Eine Zeugin, die den Unfall beobachtete, machte die alarmierten Polizisten darauf aufmerksam, dass der Flüchtige sein Fahrzeugkennzeichen an der Unfallstelle verlor. Die Beamten trafen den Mann kurze Zeit später an seiner ermittelten Wohnanschrift an. Das beschädigte Unfallfahrzeug befand sich ebenfalls dort.

Ein Alkoholvortest beim dem Herrn ergab fast 3 Promille. Da er angab, erst nach dem Unfall Alkohol konsumiert zu haben, wurden bei ihm zwei Blutproben erhoben. Seinen Führerschein musste er abgeben.

