Horb am Neckar – Auto überschlägt sich: 39-Jähriger verletzt

Horb am Neckar (ots) – Am späten Freitagmorgen hat sich in Horb-Altheim ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein 39-jähriger VW-Fahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen hat.

Der 39-Jährige war gegen 11:15 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs, als er offenbar infolge eines Fahrfehlers in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf stieß der VW gegen einen Blumenkübel und prallte gegen eine Mauer. Dabei überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der VW-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.

