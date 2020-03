Horb am Neckar-Betra – 14-Jähriger bei Sturz schwer verletzt

Anzeige

Horb am Neckar-Betra (ots) – Schwer verletzt wurde am späten Mittwochvormittag gegen 10.50 Uhr ein 14-Jähriger bei einem Sturz auf einen asphaltierten Feldweg nahe eines Aussiedlerhofs. Der 14-Jährige stürzte beim Absteigen ohne Fremdeinwirkung von einem Radlader und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen.

