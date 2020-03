Horb am Neckar-Bildechingen – Ein Schwerverletzter: LKW kommt von Fahrbahn ab

Anzeige

Horb am Neckar-Bildechingen (ots) – Schwer verletzt wurde am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr ein 25-jähriger LKW-Fahrer, als er auf der Bundesstraße 14 mit seinem LKW von der Fahrbahn abkam. Der 25-Jährige war von Eutingen im Gäu in Richtung Bildechingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab, wo der LKW schließlich umkippte. Aus dem Tank lief eine größere Menge Diesel aus. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zur Rettung und Bergung war die Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Das zuständige Landratsamt ist vor Ort und koordiniert Maßnahmen bezüglich des ausgelaufenen Kraftstoffes. Der Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Die Bergungsmaßnahmen dauern aktuell noch an und werden schätzungsweise noch mindestens 1 Stunde andauern.

