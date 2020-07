Horb am Neckar – Diebe haben es auf Kupfergegenstände abgesehen

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Unbekannte haben in der Zeit von Samstag bis Montag vier Kupferfallrohre mit einer jeweiligen Länge von circa vier Metern entwendet, die zuvor an einem Gebäude im Bereich des Fichtenwalds in Horb am Neckar angebracht waren. Außerdem entfernten die Langfinger eine Kupferdachrinne mit rund 7 Metern von einer neben dem Gebäude befindlichen Garage und nahmen diese ebenfalls mit. Der Diebstahlsschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Horb am Neckar telefonisch unter 07451 960 entgegen.

