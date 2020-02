Horb am Neckar – Diebstahl aus Garage

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Wie die Polizei erst jetzt erfuhr, haben Unbekannte bereits zwischen Montag und Freitag vergangener Woche in Horb ein Mofa entwendet. Im Amselweg öffneten die Täter eine unverschlossene Garage und stahlen das darin abgestellte Mofa, an welchem kein Kennzeichen angebracht war.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Horb unter 07451 960 in Verbindung.

Christoph Schaper, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

