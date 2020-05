Horb am Neckar – Einbrecher entwenden Tabakartikel und Spirituosen

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag, 15.05.2020, 17:30 Uhr und Samstag, 16.05.2020, 07:40 Uhr, in den Verkaufsraum einer Tankstelle ein.

Zutritt verschafften sich die Einbrecher durch das Aufhebeln der Eingangstüre des Gebäudes in der Imnauer Straße in Mühringen. Von dort aus gelangten sie über einen weiteren Raum in den Verkaufsbereich der Tankstelle. Hieraus entwendeten sie Spirituosen und Tabakartikel im Wert von rund 2.100 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Horb am Neckar unter der Telefonnummer 07451 96211 zu wenden.

