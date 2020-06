Horb am Neckar – Einbrecher hebeln Türe auf

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Von Montagmittag auf Mittwochabend sind Unbekannte in ein Anwesen in der Straße „Im Mitteldorf“ eingedrungen.

Die Einbrecher hebelten eine Türe auf und verschafften sich so Zugang in eine Einliegerwohnung des Mehrfamilienhauses. Dort durchsuchten sie offenbar die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb, Tel.: 07451 / 96 0, in Verbindung zu setzen.

