Horb am Neckar – Einbrecher steigt mit Leiter auf Balkon

Horb am Neckar (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Unbekannter in eine Wohnung in Horb-Talheim eingedrungen.

Der Einbrecher verschaffte sich gegen 2:00 Uhr über den Balkon des Anwesens in der Eberhardstraße gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im ersten Obergeschoss. Auf den Balkon war er über eine Leiter gelangt, die er anscheinend mitgebracht hatte. Der Täter verweilte nur kurze Zeit in der Wohnung und flüchtete im Anschluss. Die Leiter nahm er wieder mit. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Der Einbrecher ist etwa 1,7 Meter groß und war wohl mit einem schwarzen Kapuzenpullover sowie hellen Jeans bekleidet.

Zeugen, welche die Geschehnisse beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444 zu melden.

