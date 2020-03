Horb am Neckar – Einbruch in Getränkemarkt – Zigaretten entwendet

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Wohl nicht auf Getränke, sondern eher auf Rauchware hatte es unbekannte Täterschaft frühen Samstagmorgen in Horb abgesehen. Kurz nach 02:00 Uhr schlugen der oder die Täter mehrere Türscheiben des Getränkemarkts in der Hahnerstraße ein und gelangten so ins Innere. Es wurden nach ersten Erkenntnissen Zigarettenschachteln verschiedener Marken mitgenommen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Auf der Flucht aus dem Markt verloren die Täter mehrere der entwendeten Schachtel, deren Spur sich jedoch auf Höhe der Tennishalle verlor.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht habe, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Horb unter 07451/96-0 zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4559612 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4559612