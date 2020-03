Horb am Neckar – Einbruch in Tankstelle

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Unbekannte sind zwischen Dienstag, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 8:00 Uhr, in eine Tankstelle in Horb am Neckar eingedrungen.

Die Einbrecher hebelten gewaltsam eine Zugangstüre auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Gebäudes in der Imnauer Straße. Dort entwendeten sie aus dem Verkaufsraum Spirituosen und Tabakartikel im Wert von rund 3.000 Euro.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Horb am Neckar unter der Telefonnummer 07451 96211 entgegen.

Lena Bischoff, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4552320 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4552320