Horb am Neckar – Gerüstteile von Firmengelände entwendet

Horb am Neckar (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 23.12.2019 und dem 13.01.2020 sind Unbekannte in das Areal eines Unternehmens in Horb eingedrungen.

Die Diebe öffneten gewaltsam das Hoftor und verschafften sich so Zugang zu dem Firmengelände im Reibegäßle. Dort entwendeten sie eine größere Menge Gerüstteile und flüchteten danach unerkannt. Zum Abtransport müssen die Täter ein Fahrzeug mit ausreichend Laderaum benutzt haben. Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07451 960 beim Polizeirevier Horb zu melden.

