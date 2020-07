Horb am Neckar – Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 4703 bei Horb am Neckar ist ein 28-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge prallte der Motorradfahrer gegen 07.00 Uhr seitlich gegen den Lkw eines vor ihm links abbiegenden 50-Jährigen. Der Motorradfahrer stürzte in der Folge und musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben.

Infolge der Kollision traten größere Mengen Kraftstoff aus dem Lkw aus, so dass die Straße für Aufräumarbeiten über vier Stunden gesperrt werden musste.

