Horb am Neckar – Nach Körperverletzung – Polizei fasst zwei Tatverdächtige

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Am Samstagmorgen ist ein 60-Jähriger in der Karl-Hiller-Straße in Horb am Neckar von drei Tätern geschlagen worden, nachdem er diese zuvor auf ihr offenbar lautes Verhalten auf der Straße ansprach.

Die Aggressoren hatten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten die Tatörtlichkeit bereits verlassen. Zwei alkoholisierte Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren konnten aber wenig später durch Polizeikräfte gefasst werden.

Während der Fahrt zum Polizeirevier beleidigte und bedrohte der 16-Jährige zudem die Polizisten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Hinweise, insbesondere bezüglich des noch unbekannten dritten Täters, nimmt das Polizeirevier Horb telefonisch unter 07451 960 entgegen.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4644052 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4644052