Horb am Neckar – Ostern liegt in der Luft: Verdächtige Klopfgeräusche lösen Polizeieinsatz aus

Horb am Neckar (ots) – Verdächtige Klopfgeräusche lösten am frühen Samstagmorgen gegen 02.50 Uhr im Ortsteil Altheim einen Polizeieinsatz aus. Ein aufmerksamer Nachbar konnte das Klopfen in einem Nachbarhaus nicht näher einordnen und verständigte vorsorglich die Polizei. Da man einen aktuellen Einbruch nicht ausschließen konnte, fuhren vier Streifenwagen zum Einsatzort.

Vor Ort konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden. Die Klopfgeräusche drangen aus einem Stall in einem Garten. Ein Hase konnte als Verursacher ermittelt werden.

Zwar noch eine Woche zu früh, aber Ostern liegt in der Luft. Die Hasen machen sich bereit!

Dirk Wagner, Pressestelle

