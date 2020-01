Horb am Neckar – Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Tödlich verletzt wurde am Donnerstagabend gegen 19.35 Uhr ein 41-jähriger Fahrradfahrer, nachdem er von einem 53-jährigen VW Passat Fahrer erfasst worden war. Der 41-Jährige fuhr auf der Kreisstraße 4779 von Horb Altheim in Richtung Salzstetten. Der Passatfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, erkannte den Fahrradfahrer vermutlich zu spät und erfasste dessen Fahrrad. Der 41-jährige wurde durch den Aufprall über den Passat des 53-Jährigen geschleudert und blieb mit schweren Kopfverletzungen leblos am Boden liegen.

Der 41-jährige Fahrradfahrer wurde nach Reanimationsmaßnahmen schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er seinen Verletzungen im Laufe der Nacht erlag. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen trug der Radfahrer keinen Helm. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrsdienstaußenstelle Freudenstadt, Tel. 07441 536-551, in Verbindung zu setzen.

