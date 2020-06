Horb am Neckar – Radfahrer mit mehr als 2 Promille unterwegs

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Einen alkoholisierten Fahrradfahrer stoppten Polizeibeamte am Mittwochabend im Bereich Spechtweg in Horb am Neckar.

Der 32-jährige Mann war gegen 20:00 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von Polizisten angehalten und kontrolliert wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als 2 Promille, weshalb im weiteren Verlauf eine Blutprobe bei ihm in einem Krankenhaus entnommen wurde.

