Horb am Neckar – Radfahrer schwer verletzt

Horb am Neckar (ots) – Schwerverletzt wurde am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr ein 20-jähriger Mountainbike-Fahrer in Steinachstraße. Ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer bog nach links in die Lindenkreuzstraße ab, während der Fahrradfahrer entgegenkam. Der 20-Jährige bremste stark und stürzte hierbei. Zu einer Kollision mit dem Mercedes kam es nicht.

Durch den Sturz wurde der Radfahrer schwer verletzt und in Krankenhaus eingeliefert. Der 20-Jährige war ohne Beleuchtung und mit rund 1,6 Promille unterwegs.

Die Ermittlungen dauern an.

