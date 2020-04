Horb am Neckar – Radfahrer stößt Frau Böschung hinab

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Schürfwunden an Arm und Gesicht waren die Folge eines Sturzes, bei dem am Mittwochmittag ein noch unbekannter Radfahrer eine 27-jährige Frau die Böschung auf dem Trampelpfad zwischen Altheimer Straße und Hohenberg hinunterstieß.

Als die 27-Jährige mit ihrem Hund vom Hohenberg in Richtung Altheimer Straße lief, verspürte sie einen Stoß von hinten und flog die Böschung hinab. Beim Hinabfallen konnte sie einen Radfahrer erkennen, der sich zwar noch umdrehte, im Anschluss jedoch weiterfuhr. Im weiteren Verlauf ihres Spaziergangs erblickte die 27-Jährige den Radfahrer erneut.

Der unbekannte Radfahrer wird wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre, sportlich mit 3-Tagebart. Er trug ein schwarzes Stirnband, eine schwarze Sportlersonnenbrille, ein T-Shirt und eine Radlerhose. Das Fahrrad war Schwarz-Gelb und hatte am Lenker Hörner.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Horb, Tel.: 07451 96-211, zu melden.

