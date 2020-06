Horb am Neckar – Schlägerei mit mehreren Personen

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Drei Personen wurden am Sonntagmorgen in Horb am Neckar nach einer Schlägerei mit einer noch unbekannten Anzahl an Beteiligten festgenommen.

Nach derzeitigem Wissensstand musste ein 26-Jähriger gegen 04:45 Uhr zunächst eine Kneipe in der Neckarstraße nach vorausgegangenen Streitigkeiten mit zwei Männern im Alter von 39 und 42 Jahren verlassen. Der 26-Jährige mobilisierte im weiteren Verlauf mehrere Personen, die gemeinsam versuchten, in die Gaststätte einzudringen. Die zwei noch in der Bar befindlichen Kontrahenten kontaktierten auch weitere Männer, die sich ebenfalls zu der Bar begaben. Im weiteren Verlauf kam es dann außerhalb der Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Gruppierungen, bei der wohl mehrere Personen verletzt wurden. Sowohl der 26-Jährige als auch seine beiden Gegner wurden von alarmierten Polizeibeamten festgenommen. Die Hintergründe des Streits sowie die genaue Anzahl der Beteiligten sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Horb am Neckar unter 07451 96211 entgegen.

