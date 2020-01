Horb am Neckar – Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntagabend auf Montagfrüh in die Räumlichkeiten eines Vereinsheim im Gewerbegebiet Hohenberg ein und entwendeten drei Münzautomaten. Wie die Unbekannten in die Räumlichkeiten eindringen konnten, wird derzeit noch geprüft. Glücklicherweise wurden die Automaten tags zuvor geleert, so dass sich der Schaden nach bisherigen Erkenntnissen in Grenzen hält. Hinweise auf die Täter konnten bislang nicht erlangt werden.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb, Tel. 07451 96-0, in Verbindung zu setzen.

