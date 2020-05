Horb am Neckar – Unbekannter fährt gegen Gebäude und flüchtet von der Unfallstelle: Zeugen gesucht

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Nachdem er am Samstagnachmittag ein Gebäude in Horb-Rexingen beschädigt hatte, ist ein noch unbekannter Autofahrer einfach davongefahren.

Gegen 16:30 Uhr stieß der Unbekannte mit seinem Wagen offenbar beim Wenden gegen die Ecke eines Hauses in der Bergstraße. Ohne sich jedoch um den entstandenen Sachschaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern, fuhr der Fahrer danach weg. Nach ersten Zeugenhinweisen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug möglicherweise um einen schwarzen VW Touran handeln.

Das Polizeirevier Horb bittet weitere Zeugen darum, sich unter 07451 960 zu melden.

