Horb am Neckar – Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend im Bereich „Rexinger Kapelle“ war eine schwer verletzte 35-jährige Frau sowie eine weitere leicht verletzte 29-Jährige. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die 35-Jährige, gegen 20:15 Uhr, mit ihrem Ford vom Bahnhof Altheim kommend, die Kreisstraße 4779 in Richtung Bundesstraße 28 befuhr. Laut Zeugenaussagen missachtete sie das an der Kreisstraße aufgestellte Stoppschild und kollidiert im Einmündungsbereich nahezu ungebremst mit dem VW der bevorrechtigten 29 Jahre alten Mutter. Diese wird leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Zwillinge im Alter von eineinhalb Jahren und ein weiteres Kind im Alter von sechs Monaten befanden sich ebenfalls im Fahrzeug. Sie blieben nach jetzigem Ermittlungsstand unverletzt. Durch den heftigen Aufprall kam der Ford der 35-Jährigen von der Fahrbahn ab und prallte dort in einen Zaun. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Schaden am Ford beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Auf 20.000 Euro wird der Sachschaden am VW geschätzt. Alkoholische Beeinflussung war offensichtlich nicht unfallursächlich. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden fortgeführt.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4600729 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4600729