Horb am Neckar – Versuchter Einbruch in Firma

Horb am Neckar (ots) – Unbekannte haben versucht, zwischen Montag, 20:30 Uhr, und Mittwoch, 20:15 Uhr, in eine Firma in Horb am Neckar einzudringen.

Die Täter wollten eine Zugangstür aufhebeln und durch diese in das Gebäude gelangen. Trotz mehrfacher Versuche scheiterten die Einbrecher und hinterließen einen Sachschaden von rund 800 Euro.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Horb am Neckar unter der Telefonnummer 07451 96211 entgegen.

