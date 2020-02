Horb am Neckar – Vorfahrt genommen: hoher Sachschaden

Anzeige

Horb am Neckar (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro ist das Ergebnis einer Vorfahrtsverletzung vom Montagmorgen gegen 07:30 Uhr in Horb-Nordstetten.

Ein 29-jähriger fuhr dabei mit seinem Audi auf der Ziegeleistraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 52-jähriger Opelfahrer auf der Schulstraße. Im Kreuzungsbereich dieser Straßen kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der 29-Jährige dem 52-Jährigen die Vorfahrt nahm. Der geschätzte Sachschaden am Audi beläuft sich auf 8.000 Euro und am Opel auf 5.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

