Horb am Neckar- Zwei schwer Verletzte nach Vorfahrtsverletzung

Horb am Neckar (ots) – Eine 25-jährige und eine 30-jährige Frau wurden am Mittwochvormittag bei einem Unfall im Bereich Horb am Neckar schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 08:00 Uhr befuhr die 30-Jährige mit ihrem Peugeot die L 459 aus Richtung Ahldorf und beabsichtigte, nach links auf die B 32 abzubiegen. Sie übersah hierbei den vorfahrtberechtigten Smart der 25-Jährigen und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert.

