Horb – Autofahrerin kracht gegen Garagentor und verursacht erheblichen Sachschaden

Horb am Neckar (ots) – Eine 34-jährige Autofahrerin ist am späten Freitagabend in Horb gegen ein Garagentor gefahren und hat dabei erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Frau beabsichtigte gegen 23.20 Uhr ihr Fahrzeug im Tauchstein Weg zu wenden. Aus bislang unbekannter Ursache beschleunigte sie allerdings stark und krachte vorwärts gegen ein geschlossenes Garagentor, so dass das darinstehende Fahrzeug beschädigt wurde. Im Anschluss beschleunigte sie ihren Pkw stark rückwärts, dass sie den dahinter befindlichen Steilhang hochfuhr. Das Fahrzeug rollte zweimal überschlagend den Hang wieder runter und kam auf der Fahrerseite liegend in Unfallendstellung. Durch den Lärm aufmerksam gewordene Anwohner stabilisierten das Fahrzeug mit großen Felsbrocken, um ein Umkippen zu verhindern und bargen die Fahrerin aus dem Fahrzeug. Diese wurde leicht verletzt. Es entstand einen Gesamtunfallschaden von rund 11.000 Euro, ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt.

