Horb-Rexingen – Einbruch in Bankfiliale / Nachtragsmeldung

Anzeige

Horb-Rexingen (ots) – Wie bereits am 12.05.2020 um 15.05 Uhr berichtet, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Bankfiliale in der Freudenstädter Straße.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass sich die Täter über die Gebäuderückseite über eine Wiese am Hang näherten. In der Verlängerung des Hangs befinden sich unter anderem ein Sportplatz und ein Trimm-Dich-Pfad.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, welche in den vergangenen Tagen bzw. Wochen im Umfeld Verdächtiges, wie z.B. Personen, welche die Gegend ausbaldowern, beobachtet haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4595898 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4595898