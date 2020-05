Horb-Rexingen – Hoher Schaden: Einbruch in Bankfiliale

Anzeige

Horb-Rexingen (ots) – Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Bankfiliale in der Freudenstädter Straße. In einem Nebenraum konnten die Täter einen Geldautomaten aufbrechen und Bargeld entwenden. Hinweise auf die Unbekannten konnten bislang nicht erlangt werden.

Der Einbruch wurde mit einem Zeitverzug bemerkt. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Täter konnten mehrere Zehntausend Euro erbeuten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

