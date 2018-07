Hornberg – Alkoholisiert

Hornberg (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend mussten die Beamten des Polizeireviers aus Haslach feststellen, dass der Lenker eines Volkswagen unter dem Einfluss von Alkohol hinter dem Steuer gesessen hatte. Als die Ordnungshüter den Mittvierziger gegen 20 Uhr in der Hauptstraße anhielten, schlug ihnen der deutliche Geruch von Alkohol entgegen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von etwa 1,6 Promille an. Nach Auswertung der im Anschluss erhobenen Blutprobe erwartet den Mann unangenehme Post von Staatsanwaltschaft und Führerscheinstelle. /ma

