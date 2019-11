Hornberg – Aus dem Verkehr gezogen

Anzeige

Hornberg (ots) – Nachdem sein Hyundai nicht mehr fahrbereit war, schraubte ein 37-Jähriger dessen gültige Kennzeichen kurzerhand an ein anderes Fahrzeug und war damit am Montagmorgen in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort wurde er gegen 8:45 Uhr im Rahmen einer Gurtkontrolle von den Beamten aus Haslach angehalten und kontrolliert. Neben dem Gurtverstoß hatte der Mann seinen vor Kurzem gekauften BMW weder versichert noch zugelassen, sondern einfach die Kennzeichen seines Hyundai angebracht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und nach Abschluss der Ermittlungen wird er Post von der Staatsanwaltschaft bekommen.

