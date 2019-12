Hornberg – Auto landet auf dem Dach

Anzeige

Hornberg (ots) – Am Samstagabend war der 18-jährige Fahrer eines Alfa Romeo auf der L 108 von Hornberg in Richtung Schramberg unterwegs. Kurz vor der Passhöhe Fohrenbühl kommt der junge Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken übersteuert er sein Auto, wobei es sich überschlägt und auf dem Dach zu liegen kommt. Der Fahrer wurde leicht verletzt, konnte sich aber selber aus dem Auto befreien. Der Alfa Romeo entwickelte sich durch den Unfall ein Brand, der von einem Anwohner mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. /br

