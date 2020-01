Hornberg, B33 – Tunnelsperrung nach Unfall

Anzeige

Hornberg (ots) – Nach einem Verkehrsunfall gegen 10:35 Uhr vor dem südlichen Tunnelportal musste dieser kurzzeitig gesperrt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Fahrer eines Geländewagens am Dienstagvormittag die Vorfahrt eines in Richtung Haslach fahrenden Lkw missachtet haben, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dabei wurden beide Pkw-Insassen leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Mittlerweile ist ein Passieren der Unfallstelle wieder möglich und die zeitweise Vollsperrung des Tunnels aufgehoben.

/rs

