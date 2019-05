Hornberg – Brezel Schwarzwälder Art

Anzeige

Hornberg (ots) – Eine vergessene Brezel löste am Montag gegen 11.45 Uhr in Hornberg einen Feuerwehreinsatz aus. Eine 91-Jährige hatte das Backwerk zum Rösten auf einen Toaster gelegt und vergessen. Kurz darauf löste der in der Küche installierte Feuermelder Alarm aus. Da die Seniorin von einem Brand in der verrauchten Küche ausging, verständigte sie die Feuerwehr und begab sich auf den Balkon ihrer Wohnung. Die schnell eintreffende Freiwillige Feuerwehr Hornberg und die Beamten des Polizeipostens Wolfach konnten der Dame sofort helfen. Das Ausschalten des Herdes, auf dem die Suppe vor sich hin köchelte, und das Herunternehmen der Brezel vom Toaster genügten. Ein offenes Feuer war glücklicherweise nicht entstanden. Nach dem Lüften der Wohnung konnte die 91-Jährige zurück in ihre Wohnung.

