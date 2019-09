Hornberg – Diebstahl aus Wohnmobil, Zeugen gesucht

Anzeige

Hornberg (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, 16:00 Uhr, bis Samstag, 12:00 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einem in der Gustav-Fimpel-Straße (Parkplatz am Viadukt) abgestellten Wohnmobil. Es wurden diverse Gegenstände im Gesamtwert von etwa 1000 Euro entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Haslach, Telefon 07832/975920, in Verbindung zu setzen.

