Hornberg – Standgehalten

Hornberg (ots) – Bislang unbekannte Einbrecher haben zwischen Sonntagabend und Mittwochabend versucht, in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße einzusteigen. Die jeweiligen Balkontüren hielten jedoch dem kriminellen Treiben der oder des Unbekannten stand. Lediglich im Außenbereich aufbewahrte Pralinen eines Bewohners wechselten den Besitzer. Der verursachte Sachschaden an den Balkontüren dürfte jeweils im Bereich von etwa 500 Euro liegen. Die Beamten des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen aufgenommen.

