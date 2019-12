Hornberg – Überschlagen

Anzeige

Hornberg (ots) – Ein 18 Jahre alter Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend leicht verletzt. Der Fahrer eines Alfa Romeo war gegen 21:50 Uhr auf L108 von Hornberg kommend in Richtung Lauterbach unterwegs, als er aufgrund offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor und rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich das Auto, landete auf dem Dach und fing Feuer. Durch einen aufmerksamen Anwohner konnte das Feuer gelöscht werden. Der 18-jährige Fahrer trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hornberg waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Am Alfa Romeo entstand ein Totalschaden von rund 5.000 Euro.

