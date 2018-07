Hornberg – Unter Drogeneinfluss am Steuer?

Hornberg (ots) – Ob ein junger Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs war, wird eine erhobene Blutprobe zeigen. Der 20-Jährige wurde am Sonntagnachmittag in der Poststraße von Beamten des Polizeireviers Haslach am Steuer seines Fiat kontrolliert. Da ein Drogenvortest Anlass zu einer genaueren Untersuchung gab, wurde eine Blutprobe erhoben. Nach deren Auswertung drohen dem jungen Fahrer Ordnungswidrigkeitenanzeige und Fahrverbot. /pb

