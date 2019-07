Hügelsheim – Auf frischer Tat ertappt

Anzeige

Hügelsheim (ots) – Ein Einbruchsversuch eines 54-Jährigen in ein Vereinsheim wurde am späten Sonntagabend durch aufmerksame Zeugen verhindert, die dadurch auch dessen vorläufige Festnahme ermöglichten. Gegen 22:30 Uhr machte sich der Mann daran, die Eingangstüre des am Baggersee Erländersee gelegenen Vereinsheims aufzubrechen. Zeugen, die hinzukamen, konnten den Mann bis zum Eintreffen der durch sie alarmierten Polizei festhalten. Die Beamten versuchte er zunächst mit falschen Personalien zu täuschen, was ihm jedoch nicht gelang. Diese konnte ihn anhand seiner Fingerabdrücke eindeutig identifizieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mittels Haftbefehl gesucht wurde. Justitia hatte wegen zurückliegenden Eigentumsdelikten noch Interesse an dem Mittfünfziger, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

