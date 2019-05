Hügelsheim – Balance und Contenance verloren

Anzeige

Hügelsheim (ots) – Zu viel konsumierter Alkohol dürfte in den Nachtstunden auf Freitag dazu geführt haben, dass eine junge Frau nicht nur die körperliche Balance, sondern auch die Contenance gegenüber den einschreitenden Beamten verloren hat. Der Besitzer eines Bistros hatte sich kurz vor 2 Uhr an die Polizei gewandt, weil eine Frau sein Lokal nicht verlassen wollte und überdies auch andere Gäste belästigte. Nach einem ausgesprochenen Platzverweis durch die hinzugerufenen Polizisten richteten sich die Feindseligkeiten fortan gegen die Gesetzeshüter. Trotz Untersagung versuchte die Frau mit einem Fahrrad davonzufahren, was ihre körperliche Konstitution jedoch kaum zuließ. Weit über 1,5 Promille sprechen eine deutliche Sprache. Als die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Trunkenheitsfahrt unterbanden, wurden sie einem Schwall von Beleidigungen ausgesetzt. Den weiteren polizeilichen Maßnahmen versuchte sich die Delinquentin durch Schlagen, Losreißen und Spucken zu widersetzen. Erneute Spuckattacken während der Erhebung einer Blutprobe verfehlten glücklicherweise das anvisierte Ziel. Eine Beruhigung der Dame stand nicht in Aussicht, weshalb nur eine Übernachtung in der Ausnüchterungszelle übrig blieb. Etliche Strafverfahren wurden eingeleitet, was die Frau im Nachgang noch das ein oder andere Mal an die Nacht erinnern dürfte.

