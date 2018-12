Hügelsheim – Baulärm mitten in der Nacht

Anzeige

Hügelsheim (ots) – Gleich mehrere Anwohner beschwerten sich am späten Dienstagabend bei der Polizei über erheblichen Baulärm in der Merkurstraße und fühlten sich um ihre Nachtruhe gebracht. Als die Beamten gegen 23 Uhr vor Ort eintrafen, war die dortige Baustelle noch hell beleuchtet. Etliche Arbeiter wollten noch in den Nachtstunden eine Bodenplatte fertigstellen, so dass die Schutzmänner den Arbeitseifer der fleißigen Hände eindämmen und die Bauarbeiten für beendet erklären mussten. Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim prüfen nun, ob eine Sondergenehmigung für die Nachtaktivitäten vorgelegen hat.

/sp

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4134802