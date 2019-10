Hügelsheim – Beharrlich ohne Führerschein unterwegs

Anzeige

Hügelsheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr stießen die Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster im Bereich Victoria Boulevard auf einen in nördliche Richtung fahrenden Sprinter-Fahrer. Dieser war dabei zum wiederholten Male ohne Führerschein unterwegs. Bereits in der Vergangenheit war dem Mann der Führerschein behördlich entzogen worden und eine Führerscheinsperre auferlegt worden. Nachdem er in diesem Frühjahr bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen und angezeigt worden war, wurde seine Fahrerlaubnissperre bis Ende nächsten Jahres verlängert. Offenbar davon unbeeindruckt war er erneut an das Steuer seines Fahrzeuges gesessen und dürfte nun von Justitia entsprechend weitere Post erwarten.

