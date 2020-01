Hügelsheim – Dieseldiebstahl, mutmaßliche Täterin gefasst

Anzeige

Hügelsheim (ots) – Über Notruf teilte am Sonntagabend gegen 22 Uhr ein aufmerksamer Bürger einen Diebstahl in der Straße „Am Hecklehamm“ mit. Dieser konnte zusammen mit seinem Freund beobachten, wie sich eine Frau an dem Tank eines Lastkraftwagens zu schaffen machte. Als der Frau auffiel, dass sie unter Beobachtung steht, ergriff sie die Flucht Richtung Aral-Tankstelle.

Dort konnte die 33-Jährige dann von den beiden Passanten eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Das Polizeirevier Rastatt hat die Ermittelt wegen des mutmaßlichen Diebstahls aufgenommen.

