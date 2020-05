Hügelsheim – Fälschung aufgeflogen

Anzeige

Hügelsheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochmittag ist ein Lastwagenfahrer mit gefälschten Ausweisdokumenten aufgeflogen. Die Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster kontrollierten den 34-Jährigen gegen 12:50 Uhr in der Hauptstraße, als sich den Ermittlern bei einer genauerer Betrachtung der ausländischen Papiere Ungereimtheiten offenbarten. Im Zuge weiterer Überprüfungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem vorgelegten Personalausweis und Führerschein um Totalfälschungen handelte. Der 34-Jährige ist den Beamten kein Unbekannter. Bereits im März diesen Jahres geriet er wegen eines gefälschten Führerscheins in das Visier der Ermittler. Nun stehen dem 34-Jährigen neuerliche Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ins Haus.

