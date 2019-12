Hügelsheim – Fußgänger von Pkw angefahren

Anzeige

Rastatt (ots) – Am Samstag gegen 05:30 Uhr wurde ein Fußgänger auf der L75 bei Hügelsheim von einem Pkw angefahren und dabei schwer verletzt. Die 39jährige Pkw-Fahrerin war nach dem Ortsende Hügelsheim in Richtung Rastatt unterwegs und kollidierte in Höhe eines Waldstücks mit einem unvermittelt auf die Fahrbahn tretenden 22jährigen Mann. Der Fußgänger prallte seitlich gegen das Fahrzeug und wurde zu Boden geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 6.000 Euro, die Verkehrspolizei Baden-Baden hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

